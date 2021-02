Team-Frust, aber: „Das sind keine Nasenbohrer“

Als Österreichs Teamchef fungierte Herren-Coach Andreas Puelacher - auch der Tiroler war natürlich enttäuscht. „Wir hatten uns da deutlich mehr vorgestellt. Ein paar Kleinigkeiten haben nicht gepasst. Fakt ist: Die anderen waren schneller als wir.“ Mit dreimal Gold (2007, 2013, 2015) bleibt Österreich Rekord-Weltmeister in dieser Disziplin. Außerdem führen wir vor den letzten vier Bewerben weiterhin den Medaillenspiegel der Titelkämpfe in Cortina an!