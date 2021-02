Maßnahmen im Tourismus nicht mehr nachvollziehbar

Die Tourismusberatungsgruppe und Steuerberatung Prodinger bezeichnete die Entscheidungen der Regierung als „nicht mehr nachvollziehbar“. Viele Betriebe hätten in der derzeitigen Situation ihre Sicherheit in Planung und Betriebsführung verloren. Niemand könne mehr nachvollziehen, dass es sich jetzt zum wiederholten Male um die „epidemiologisch wichtigsten Wochen“ handeln soll. So oder so sei der Winter ein Totalausfall und der Ausblick auf das Frühjahr „ebenfalls alles andere als rosig“, sagt Steuerberater Christoph Magauer.