Gastronomie: „Die Menschen werden uns trübsinnig“

Gastronomie und Hotellerie in Österreich rechnen trotz der für Montag in Aussicht gestellten Bekanntgabe möglicher neuer Perspektiven durch die Politik nicht mit baldigem Aufsperren. „Die Regierung denkt offenbar nicht daran, dass Anfang März etwas öffnen könnte“, hieß es am Freitag aus der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Laut Mario Pulker, Obmann des Fachverbands Gastronomie, brauche es für die Beteiligten eine Zukunftsperspektive. „Die Menschen werden uns trübsinnig. Wenn die Gastronomie öffnet, wird es einen neuen Schub geben.“