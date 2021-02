Trasse im Tiroler Unterland frühestens 2024 fertig

Zeitplan hielt nicht

Dennoch kündigte die Tinetz im April 2015 an, die Trasse zu erneuern und sie, sofern möglich, in unbewohntes Gebiet zu verlegen, um eine Entlastung zu schaffen. Nur wenige Monate später wurde der Bau in Kramsach erstmals verschoben. Begonnen wurde im Teilbereich Langkampfen bis Angerberg. Erst 2019 würde Kramsach an die Reihe kommen. Doch der Zeitplan hielt nicht.