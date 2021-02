Feiernde Briten gingen auf Tiroler Polizisten los

Einmal mehr musste Tirols Polizei Montagnacht wegen einer Corona-Party in Söll (Bezirk Kufstein) ausrücken. Dabei traf sie in einem Mehrparteienhaus sechs alkoholisierte Briten an. Zwei von ihnen flüchteten über den Balkon. Die anderen Party-Gäste gingen inzwischen mit Gewalt gegen die Beamten vor. Mehrere Anzeigen folgen!