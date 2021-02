D: Sorge vor Hamsterkäufen wegen Grenzschließungen

Die Aussagen des Industrieverbandes lassen allerdings genau das Gegenteil vermuten: „Die Gefahr ist groß, dass in den nächsten Tagen überall in Europa Lieferketten abreißen“, so Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Grenzschließungen und Reisebeschränkungen im nationalen Alleingang würden den internationalen Güterverkehr beeinträchtigen und der deutschen Industrie massiv schaden, ergänzte Lang.