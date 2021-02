Bisher 814 Zurückweisungen bei Ausreise-Kontrollen

Seit Freitag, 0 Uhr, müssen all jene, die aus Tirol ausreisen wollen, einen negativen Covid-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Während an Tag eins noch 459 Personen wegen fehlender Tests an den Grenzen umdrehen mussten, gab es am Samstag mit 355 schon deutlich weniger Zurückweisungen.