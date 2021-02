Corona-Fälle in Linz nach Spiel gegen Westwien

Zwar sei schon aufgrund der Meldung aus Wien der Trainingsbetrieb in Linz sofort eingestellt worden, doch der „Ansteckungskelch“ sei deswegen nicht am Klub vorübergegangen, hieß es am Montag vonseiten der Oberösterreicher. Schon das Auswärtsspiel der Linzer am Samstag gegen Hard war als Vorsichtsmaßnahme abgesagt worden.