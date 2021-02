Wagner: FFP2-Maske „so gut wie eine Impfung“

Überzeugt ist der MedUni-Experte auch von der großen Zahl an Tests. Diese könnten laut einer Studie dabei helfen, die Reproduktionszahl (R-Wert) um 40 Prozent zu drücken. Wenn das so stimme, wirke das ähnlich stark wie ein Lockdown. Gemeinsam mit den FFP2-Masken könne man so der Pandemie entgegenwirken.