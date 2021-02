Zittern bei Borealis in Linz und MAN in Steyr

Brennpunkt MAN: In Wien steigt heute die vierte Verhandlungsrunde zwischen dem Management von Lkw-Hersteller MAN, der das Werk in Steyr bis Ende 2023 schließen will, und den Belegschaftsvertretern. Annäherung gab’s bislang keine: Die Betriebsräte wollen Teil des Konzerns bleiben. Beim Unternehmen stehen die Zeichen weiterhin auf Verkauf des Werks mit seinen 2456 Mitarbeitern. Das Angebot von Investor Siegfried Wolf hörten sich die Belegschaftsvertreter bereits an.