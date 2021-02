Corona-Skandal in Skisprung-Ort, Polen reagiert

Nach Party-Exzessen im polnischen Skisprung-Ort Zakopane erwägt die Regierung in Warschau, die probeweise eingeführte Lockerung des Lockdowns zurückzunehmen. Gesundheitsminister Adam Niedzielski rügte am Montag das „dumme und verantwortungslose“ Treiben der Feiernden im Ort, wo am Wochenende das Weltcup-Springen stattfand. „Solch ein Verhalten wie in Zakopane kann dazu führen, dass wir die Einschränkungen verschärfen müssen.“