SILBER! Hauser in der Verfolgung Vizeweltmeisterin

Am Mittwoch hatte Hauser auch schon Silber mit der ÖSV-Mixedstaffel geholt. Ihre nächste Chance hat sie am Dienstag im Einzel über 15 km. Vor drei Wochen in Antholz hatte sie in dieser Disziplin ihren ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Dunja Zdouc verbesserte sich ohne Schießfehler im Jagdrennen von Platz 38 auf Rang elf.