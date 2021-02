Linzer machen Weingarten zum digitalen Testgebiet

Viele Einsatzbereiche möglich

„Durch die Analyse der Daten soll der Ertrag und die Qualität der Weinreben verbessert werden“, so Scherhäufl. Das Projekt endet im Juni 2022, die Oberösterreicher und die Ungarn wollen aber auch darüberhinaus den Weingarten mit smarter Technik ausstatten. Scherhäufl denkt überhaupt schon einen Schritt weiter: „Das System könnten auch in anderen Umgebungen eingesetzt werden - zum Beispiel in Obstgärten, im Ackerbau oder in der Waldwirtschaft.“