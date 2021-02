Hartberg in Wien: Ein Sprung ins kalte Wasser?

Der ehemalige Kapfenberg-Kapitän Matija Horvat durfte erst unlängst seine ersten Minuten bei seinem neuen Verein absolvieren. Es war eine harte Feuertaufe. „Fünf Minuten hab ich gegen Salzburg spielen dürfen - beim Stand von 0:3“, lacht der Neo-Hartberger. „Da war nicht mehr wirklich viel zu machen.“ Umso mehr will sich der erst 21-jährige defensive Mittelfeld-Abräumer in den nächsten Tagen und Wochen beim Bundesligisten aufdrängen. „Die Truppe hat viel Qualität, da merkt man im Training den Unterschied, wenn man von einem Zweitligisten kommt“, so der Leobner, der via DSV in die Kapfenberg-Akademie kam. Hartberg-Coach Markus Schopp macht dem Zugang Hoffnung. „Er ist ein spannender Spieler, hat Potenzial. Er muss zwar noch das Bundesliga-Tempo kennenlernen, im Frühjahr wird er aber seine Möglichkeiten kriegen.“ Vielleicht schon Sonntag in Wien.