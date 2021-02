Jakob Pöltl erreicht Dutzend an Double-Doubles

Mit 14 Punkten und zwölf Rebounds hat Jakob Pöltl am Freitag (Ortszeit) maßgeblichen Anteil am 125:114 der San Antonio Spurs bei den Atlanta Hawks gehabt. Der Wiener verzeichnete neben seinem persönlichen Dutzend an Double-Doubles in der National Basketball Association (NBA) auch einen Assist und je drei Steals sowie Blocks in 28:16 Minuten auf dem Parkett. In der laufenden Saison schrieb er zum dritten Mal doppelt zweistellig an.