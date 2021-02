„In Friseurbranche entstehen Tupperware-Partys“

Ein Stadt-Land-Gefälle gibt es auch beim Testen, sagt Baumgartner und fordert kostenlose Tests auch für Arztpraxen. Im Waldviertel etwa, so Baumgartner, einer dünn besiedelten Gegend mit kleinen Ortschaften, könne der Weg in die nächste Apotheke schon einmal einige Kilometer betragen. Anfang der Woche, erzählt der Arzt, hätten die Wartezeiten bei der Teststraße in Zwettl bis zu zwei Stunden betragen. Bereits die 240 Hausapotheken in Niederösterreich wären ein erster Schritt, um das Angebot an kostenlosen Teststellen zu erhöhen, plädiert Baumgartner für eine Förderung des Bundes. Die Ärztekammer ist mit dem Gesundheitsministerium im Gespräch, die Verhandlungen laufen: „Ich kann darüber derzeit keine Auskunft geben“. Das Land Tirol etwa teste bereits auch in Arztpraxen kostenlos und durch das Bundesland gefördert.