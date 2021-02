Biden-Regierung will Lager in Guantanamo schließen

Die neue US-Regierung von Joe Biden strebt offenbar eine Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers in Guantanamo Bay auf Kuba an. Es laufe eine formelle Prüfung der Zukunft des Gefängnisses mit dem Ziel, es dichtzumachen, sagte ein Regierungsvertreter am Freitag. Schon Barack Obama hatte die Lager schließen wollen, scheiterte aber damit.