Fitnesscenter hoffen auf Wiedereröffnung im März

„Wir sind in laufenden Gesprächen, auch mit den Sportvereinen, um uns abzustimmen“, sagte Hörl am Freitag zur APA. „Wir waren eigentlich sogar sehr optimistisch, dass es am 24. Jänner wieder losgehen hätte sollen, bis dann das Thema dieser Mutationen immer breiter getreten wurde.“ Jetzt gebe es wieder einige Signale, die auf einen Start am 1. März hindeuten würden, „aber halt immer mit dem Vorbehalt, wie es mit den Mutationen weitergeht“.