Gesenkte Mehrwertsteuer wird auch 2021 beibehalten

Verschärfungen ab Montag

Ab kommendem Montag gilt, wie am Donnerstag in einer Regierungspressekonferenz verkündet, eine Beschränkung von maximal zehn Personen pro Tisch im Innenbereich sowie Maskenpflicht für Gäste im Lokal. Auch private Feiern bei einem Wirt, wie z.B. Hochzeiten oder Geburtstagspartys, sind nur noch bis zehn Personen möglich. Pulker appellierte eindringlich an alle Betriebe, „sich an die Regeln zu halten und so dazu beizutragen, die Infektionszahlen wieder zu senken“.