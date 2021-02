159 oö. Gemeinden verloren Einwohner

Oberösterreich ist auch 2020 gewachsen. Aber bei Weitem nicht so stark wie in den letzten acht Jahren. Durch das Plus von 5477 Menschen konnte noch immer nicht die Marke von 1,5 Millionen Einwohnern geknackt werden. Rückläufige Zahlen gab es in 159 Gemeinden und den Statutarstädten Linz und Steyr.