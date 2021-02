Ausfallbonus jetzt auch für Privatzimmervermieter

Förderlücke geschlossen

Die Oberländer Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller hat sich seit Wochen auf allen Ebenen für eine Änderung starkgemacht. Am Donnerstag ist im Tourismusausschuss in Wien der Durchbruch gelungen. „Viele touristische Betriebe stehen enorm unter Druck. Während Ausgaben wie Kreditraten weiterlaufen, kommt auf der anderen Seite durch den touristischen Totalausfall nichts herein. Ohne Unterstützung droht vielen von ihnen die Luft auszugehen. Die Förderlücke, die es bisher im Privatzimmerbereich gab, war deshalb ein echtes Problem. Vor allem auch deshalb, weil in keinem anderen Bundesland so viele Betriebe davon betroffen waren, wie bei uns in Tirol“, erklärt Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller.