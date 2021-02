Zwischen den USA und Italien tobt „Pizza-Krieg“

Dass sich sowohl Chicago als auch New Jersey als die „Pizza-Hauptstädte“ der Welt sehen, hat für Irritation in Italien gesorgt. Die beiden US-Städte wurden von Italienern gerügt, das sei „kulturelle Aneignung“. Schließlich wurde die Pizza nachweislich in Neapel erfunden und auch als „immaterielles Erbe“ von der UNESCO anerkannt. Im „Pizza-Krieg“ wird jedenfalls in sozialen Medien scharf geschossen.