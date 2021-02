NÖ: Britische Mutation in 91 Fällen bestätigt

Gewissheit herrscht indes bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen. Mit 423 Fällen lag diese hierzulande auch am Donnerstag bundesweit wieder klar am höchsten. Zurückzuführen sei das laut den heimischen Experten nicht nur, aber vor allem auch auf die steigende Zahl an Testungen. Seit Freiheiten wie Friseurbesuche an die Ergebnisse der Antigen-Checks gebunden sind, hat sich die Zahl der täglichen Tests im Durchschnitt mehr als verdoppelt.