„Bittere Pille“ für neue Ärztin im Innviertel

Beschwerde aus Linz

In Aurolzmünster hätte diese Woche Barbara Schamberger-Ender zeitgleich mit der Eröffnung ihrer Praxis auch die Hausapotheke aufsperren sollen. Die Beschwerde der Linzerin kam ihr in die Quere. „Meine Mandantin hat um die Genehmigung im November angesucht. Am 23. Dezember erfolgte der Antrag aus Linz“, wundert sich Anwalt Markus Lechner.Apotheker-Präsident Thomas Veitschegger glaubt nicht an die „Konkurrenz-Theorie“.„Es gibt eine freie Marktwirtschaft. Und wenn ein Ansuchen nicht rechtmäßig sein sollte, wird es auch nicht genehmigt.“