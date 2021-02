Keine Covid-Hilfen für 8164 Vermieter

Viele Vermieter liegen nur marginal über dieser 10-Betten-Grenze. Marlene Strobl aus Saalfelden etwa hat in ihrem Haus Platz für 14 Gäste. „Ich zahle alle Abgaben, gebe in der Buchhaltung alles an. Warum werden wir nicht unterstützt“, ist die Pinzgauerin verzweifelt. Sie sieht ihre Existenz bedroht: „Ich durfte Ende September die letzten Gäste bei mir begrüßen.“