Viel Akten-Aufwand für ungarische Pendler

Bernadett Farkas, Rezeptionistin im Hotel Telegraph in Oberwart, befürchtet, dass sich die Wartezeit an den Grenzen weiter erhöhen wird. „Ich habe nicht so viel Zeit eingeplant - meine Gäste warten in Oberwart auf ihr Frühstück“, sagt sie. Zumindest am Mittwoch blieb das Stauchaos aus (siehe Seite 7 unserer heutigen Printausgabe), auch weil die ungarischen Pendler bestens vorbereitet waren.