Verliebte Bankräuberin wollte Beute zurückbringen

„Er sagte, ich soll mir doch einen Überfall überlegen“

Schulden hatte die 20-Jährige aus dem Pulkautal in Niederösterreich. Nicht viele, aber so, dass sie ihren Kredit aufgestockt haben wollte, den ihr „ihr“ Bankberater gutgläubig eingeräumt hatte. Eine Erhöhung lehnte er jedoch ab. „Und dann hat er mir gesagt, ich soll mir doch einen Überfall überlegen“, schildert die junge Frau Richter Klebermasz in Korneuburg.