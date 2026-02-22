„Stellenwert des Sports ist anderswo viel höher“

Peking 2022 und Italien 2026 haben eines gemeinsam: 18 Medaillen für Österreich! Während der heimische Skiverband in China noch 15 beisteuerte, waren es heuer nur 13. „Auf den ersten Blick kann man durchaus zufrieden sein“, betont Sportboss Mario Stecher, „aber es ist in unseren Paradedisziplinen nicht gelungen, so zu performen, wie es für den ÖSV sein sollte.“