ÖSV-Sportchef Stecher:

„Stellenwert des Sports ist anderswo viel höher“

Olympia
22.02.2026 18:30
ÖSV-Sportdirektor Stecher zieht seine Bilanz zu Olympia 2026.
ÖSV-Sportdirektor Stecher zieht seine Bilanz zu Olympia 2026.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Der Ski-Verband holte 13 der 18 heimischen Medaillen bei den Olympischen Spielen, dabei sind die Alpinen erstmals seit 1976 nicht die Nummer eins. ÖSV-Sportdirektor Stecher zieht Bilanz und richtet einen Appell an heimische Politik.

Peking 2022 und Italien 2026 haben eines gemeinsam: 18 Medaillen für Österreich! Während der heimische Skiverband in China noch 15 beisteuerte, waren es heuer nur 13. „Auf den ersten Blick kann man durchaus zufrieden sein“, betont Sportboss Mario Stecher, „aber es ist in unseren Paradedisziplinen nicht gelungen, so zu performen, wie es für den ÖSV sein sollte.“

