Linzer Taxiräuber aus Halloween-Nacht erwischt

Zwei vorerst unbekannte Täter wurden beschuldigt, am 31. Oktober 2020 gegen 20:33 Uhr gemeinsam einen Taxilenker durch Vorhalt einer Schusswaffe Geld geraubt zu haben.

Die beiden Täter verständigten hierzu via Telefonzelle die Taxizentrale und bestellten sich ein Taxi in die Edlbacherstraße in Linz. Als das Taxi um 20:33 Uhr anhielt, stiegen die beiden Täter in das Taxi, wobei der eine am Beifahrersitz Platz nahm und der zweite Täter auf der Rückbank. Da es sich um die Halloweennacht handelte, trugen beide Täter Masken. Noch bevor der Taxilenker seine Fahrt beginnen konnte, hielt der Mann auf der Rückbank eine Schusswaffe an den Hals des Taxilenkers und forderte diesen zur Herausgabe des Bargeldes auf. Der Täter auf dem Beifahrersitz zog währenddessen den Fahrzeugschlüssel ab. Nach der sofortigen Übergabe des Bargeldes flüchteten die beiden in Richtung Innenstadt. Sie konnten im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefasst werden.