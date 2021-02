Niederlande setzen Auslandsadoptionen aus

Die niederländische Regierung hat nach dem Bekanntwerden von Missständen die Adoptionen von Kindern aus dem Ausland vorerst ausgesetzt. Eine Untersuchungskommission warf der Regierung in ihrem Abschlussbericht Versäumnisse vor, da die Kinder zum Teil illegal vermittelt worden seien. „Es ist schmerzlich festzustellen, dass die Regierung nicht das getan hat, was von ihr erwartet wurde“, erklärte Sander Dekker, Minister für Rechtsschutz, am Montag.