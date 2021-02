Diebische Putzfrau stiehlt Tausende Euro

In den Mittelpunkt der Ermittlungen gerieten rasch die 39-jährige Putzfrau und deren Freund (19). Bei einer Hausdurchsuchung bestätigte sich der Verdacht: Diebesgut wurde sichergestellt, ebenso eine weitere Bankomatkarte. Sie gehört einer Frau (86) aus einem Wiener Pflegeheim, in dem die Nordmazedonierin arbeitete. Sie sitzt in U-Haft, nach ihrem Freund wird gesucht.