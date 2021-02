Anschober: „Schaffen wieder erste Perspektiven“

400 Teststraßen in Österreich

Künftig ist eine kostenlose Covid-19-Testung neben den mehr als 400 Teststraßen der Bundesländer und Gemeinden (Anmeldung und Information: www.oesterreich.gv.at) auch in vielen Apotheken und Betrieben möglich, betonte der Gesundheitsminister. Bis zum 22. Februar soll das Angebot an Test-Apotheken (www.apothekerkammer.at) weiter in ganz Österreich „massiv verstärkt“ werden. Ziel sei es, so vor allem Regionen abzudecken, in denen es bisher kaum oder nur schwer erreichbare Testmöglichkeiten gab.