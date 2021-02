Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth ist 85

Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar

Nach ihrer Ausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar war sie unter anderem am Ulmer Theater engagiert, später auch an den Bühnen der Stadt Köln und am Bayerischen Staatsschauspiel München (1964-68 und 1971). Seit 1973 ist sie festes Ensemblemitglied des Burgtheaters. Dazwischen war sie (1995-99) an der Berliner Schaubühne engagiert. An der Burg brillierte sie in Inszenierungen von Achim Freyer, George Tabori, Peter Zadek oder Andrea Breth und beeindruckte stets mit ihrer Sprachkunst sowie der großen Wahrhaftigkeit ihrer Rollengestaltungen.