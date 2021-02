Stefanie Giesinger spricht offen über ihre Periode

Das sei auch der Grund, warum sie nun erstmals offen über ihre erste Periode spreche, so Giesinger. „Als ich 14 Jahre alt war, habe ich eine weiße Hose angehabt, war in der Schule und zum Glück erst im Bus auf dem Heimweg habe ich meine Tage bekommen. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas kommt aus mir raus“, erinnerte sie sich an den Moment zurück. „Also bin ich nach Hause gelaufen, habe den Walk of Shame gemacht - natürlich weiß ich jetzt, dass es kein Walk of Shame war - aber das waren für mich die schlimmsten fünf Minuten meines Lebens.“