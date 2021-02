Wirbel um Öffnung für Lungauer Schulen

85 Lungauer waren am Sonntag mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Ansteckungen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei 286 – besonders hoch. Bildungsminister Heinz Faßmann kündigte am Sonntag daher an, erst noch mit den Behörden klären zu wollen, ob die Schulen im Lungau planmäßig mit 15. Februar wieder aufsperren dürfen.