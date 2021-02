Raus aus dem harten, rein in den „Lockdown light“

Freuen Sie sich heute schon auf das „Light“-Gefühl, so wie wir es aus der Cola-Werbung kennen? Endlich wieder shoppen, Freunde offiziell besuchen, zum Friseur gehen? Ein bisschen mehr Normalität tut jedem gut, aber was ist derzeit schon normal, wenn wir Ihnen heute folgendes (hier auszugsweise) berichten können? Durch den Wegfall der Ausgangsbeschränkungen tagsüber „fällt die Beschränkung weg, jemand anderen in seinem privaten Wohnbereich untertags zu besuchen“, erklärt uns das Gesundheitsministerium. Aber es gelte weiterhin die „dringende Empfehlung, auch im privaten Bereich soziale Kontakte möglichst gering zu halten“. Denn rund sechs von zehn Covid-Clustern entstehen in privaten Haushalten. Überhaupt ist das Ansteckungsrisiko in geschlossenen Räumen deutlich höher als im Freien - ein wenig skurril mutet daher die Regelung an, dass sich tagsüber draußen maximal zwei Haushalte mit insgesamt vier Erwachsenen und bis zu sechs Kindern treffen dürfen. Dieselbe Regelung gilt auch für Garagen, Scheunen oder Gärten. In den privaten Wohnräumen sind keine Kontrollen vorgesehen...geht auch gar nicht, das Wohnzimmer ist gesetzlich heilig.