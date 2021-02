Erfolgserlebnisse für Innsbruck, Dornbirn und Linz

HC Innsbruck und die Black Wings aus Linz tankten für die untere Zwischenrunde, in der drei Tickets für das Viertelfinale ausgespielt werden, noch einmal Selbstvertrauen. Die Tiroler siegten beim VSV mit 6:3, das Schlusslicht aus Linz besiegte Grunddurchgangssieger HCB Südtirol mit 3:2. In der Platzierungsrunde waren die Positionen bereits festgestanden. Südtirol geht mit vier Punkten in die am Sonntag beginnende nächste Phase, der KAC hatte schon vor dem 2:1 nach Verlängerung gegen das drittplatzierte Fehervar zwei Zähler fix. Die spielfreien Capitals starten so wie Salzburg punktlos.