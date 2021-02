Ab heute: Gratis Tests für Friseur und Co.

In Osttirol testen Ärzte bereits seit Dezember gratis; das Land übernimmt die Kosten, um die hohen Fallzahlen zu drücken. Josef Burger, Oberarzt im Krankenhaus, testet in seiner Praxis in Matrei. „Natürlich bin ich auch am Wochenende gefragt. Als Bergrettungsarzt teste ich Kollegen.“