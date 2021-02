„Österreich hätte selbst Impfstoff kaufen sollen“

Die „Schnarchnasen-EU“ habe es vergeigt, teils auch die österreichische Regierung, so der Mediziner. „Rückblickend betrachtet, hätte Österreich selbst Impfstoff einkaufen sollen. Denn die EU hat viel zu lange zugewartet“, erklärt der Ärztekammer-Chef. So wie Deutschland (allerdings in zu geringen Mengen) oder Ungarn sich selbst Serum besorgt haben. Ohne Brüssel. Die Union hat die Länder zwar lauwarm gerügt. Aber das war’s auch schon. Österreich hätte eine Schelte auch nicht vom Sitz gerissen. Hauptsache, mehr Serum wäre da.