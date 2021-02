Frühjahrsputz: Bringen Sie Ordnung in Ihr Zuhause

Zuerst planen, dann putzen

Wer seine Wohnung auf Vordermann bringen möchte, sollte zuerst seinen Vorrat an (ökologischen) Putzmitteln und -utensilien aufstocken. Dann wird aussortiert, was nicht mehr gebraucht wird. Überlegen Sie, was Sie nicht mehr benötigen oder Ihnen schlichtweg keine Freude mehr macht, Raum für Raum. Nehmen Sie die einzelnen Gegenstände in die Hand und entscheiden Sie, welches Teil Sie behalten, verschenken, entsorgen oder verkaufen wollen. Gut erhaltene Gegenstände können Sie z. B. auf Flohmärkten oder auf Kronehat! verkaufen oder an gemeinnützige Einrichtungen spenden.