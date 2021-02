Marco Schwarz: „Erinnere mich an diese Lockerheit“

Frage: Bronze im Slalom und in der Kombi, Silber mit der Mannschaft. Die WM 2019 in Åre war für dich ein Triumphzug, was für Erinnerungen hast du, was kannst du davon für Cortina 2021 mitnehmen?

Die Erinnerungen an die damalige Zeit in Schweden sind natürlich überragend. Drei Medaillen, das hat alle Erwartungen übertroffen. Zusätzlich war ich auch im Riesentorlauf Fünfter. Der österreichische Dreifachsieg im Slalom - dieses Gefühl zu dritt am Podium ist unvergesslich. Woran ich mich vom Slalom aber noch ganz besonders erinnere, ist diese Lockerheit, diese Entspanntheit, mit der ich vor dem zweiten Durchgang am Start gestanden bin. Genau diese Entspanntheit, die mir auch zuletzt im Weltcup so geholfen hat, will ich jetzt nach Cortina mitnehmen.