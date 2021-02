Erpresserbrief: „Geld, oder es passiert Schlimmes“

Mehrere Kärntner hatten im Dezember Briefe erhalten, in denen sie aufgefordert wurden, Geld an bestimmten Orten zu hinterlegen - die „Krone“ berichtete. So überraschend die Erpresserbrief-Serie anfing, hörte sie auch wieder auf. Zum Täter gibt es keine Spur. Auf den Briefen fanden sich nur Fingerabdrücke von Polizisten.