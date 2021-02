Make-up-Künstlerin würdigt Tom Moore mit Makeover

Am 2. Februar ist Captain Tom Moore (100) an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Er war als Rekord-Spendensammler für den britischen Gesundheitsdienst weltberühmt geworden - die Queen hatte ihn sogar zum Ritter geschlagen. Eine Make-up-Künstlerin würdigt Moore nun mit Concealer & Co. Sie verwandelte sich mithilfe von Bodypaintingfarbe und 60 verschiedenen Pinseln in den ehrenhalber auch noch zum Colonel beförderten Weltkriegsveteran.