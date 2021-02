Steirer erhöhen Druck: „Wir wollen helfen dürfen“

Neues Protestcamp: Start am 13. Februar

Um ihrer Forderung nach einer „menschlicheren Politik“ mehr Ausdruck zu verleihen, wird es übrigens auch im Bezirk Weiz ein Protestcamp geben: Los geht es am 13. Februar bei der Kirche in Gleisdorf. In Graz finden solche Camps ja bereits seit einigen Wochen jeweils am Samstag und Sonntag am Freiheitsplatz statt.