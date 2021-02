Erster ÖSV-Doppelsieg im Super-G seit 10 Jahren

Ende der 90-er und Anfang der 2000-er war der Super-G die Paradedisziplin der ÖSV-Herren. Zwei oder drei Österreicher am Podest waren keine Seltenheit. In der Saison 1998/99 gab es sogar in allen sechs Super-G-Rennen der Saison Mehrfacherfolge. Das große Highlight war der legendäre Neunfach(!)-Sieg in Innsbruck.