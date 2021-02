„Guter Start, aber jetzt massive Beschleunigung“

36.000 AstraZeneca-Dosen treffen am Freitag ein

So sollen die angestrebten zwei Millionen Impfungen bis Anfang April mit rund 1,25 Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna sowie 740.000 Dosen von AstraZeneca erreicht werden. Die erste Lieferung des schwedisch-britischen Pharmakonzerns soll noch am Freitag in Österreich eintreffen, 36.000 AstraZeneca-Dosen werden in den Abendstunden erwartet. „Der dritte von der EMA zugelassene Impfstoff hat eine sehr gute Qualität. Im Februar erfolgen voraussichtlich drei weitere Lieferungen mit jeweils rund 43.000, 106.000 und 155.000 Dosen“, erläuterte der Gesundheitsminister.