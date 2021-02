Cindy Crawford macht Schluss mit Work-out und Diät

Alter macht ihr nichts aus

Das Älterwerden nimmt die Schönheit im Übrigen gelassen und fühlt sich heute wohler in ihrer Haut denn je. „Wenn man jung ist, hat man die Schönheit und Stärke der Jugend, aber man ist wirklich hart zu sich selbst und hat die Arbeit im Inneren noch nicht getan. Wenn man älter wird, hat man herausgefunden, wer man ist, aber man denkt: ,Das ist nicht mehr da, wo es mal war!‘ Vielleicht ist das der Punkt - Unsicherheiten und Makel zu haben, ist das, was uns menschlich macht“, so Crawford.