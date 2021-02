Dita Von Teese verteidigt Ex-Mann Marilyn Manson

Dita Von Teese: Kein Missbrauch in Beziehung

Sie habe erst einmal die „Nachrichten verarbeiten müssen, die am Montag bezüglich Marilyn Manson aufgekommen waren“, schrieb Dita Von Teese, die von 2005 bis 2007 mit Manson verheiratet war, nun auf Instagram. Als Folge darauf habe sie eine Menge besorgter Nachrichten bekommen. Viele Menschen hätten sich um ihr Wohlbefinden Sorgen gemacht, so die Burlesque-Schönheit.