Jung-Familie aus Tschetschenien droht Abschiebung

Was den Fall noch tragischer macht, ist die Erkrankung des vierjährigen Sohnes. Remschak: „Er ist Autist, musste wegen seines Gehörs in Leoben operiert werden und bekommt nun im Kindergarten die Einzel-Betreuung, die er so dringend braucht.“ Der Vater, so Remschak, sei in Tschetschenien außerdem gefährdet. Sein Bruder sei aus politischen Gründen ermordet worden. Wegen der Angst vor Verfolgung in Russland möchte die Familie auch anonym bleiben.