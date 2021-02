Fresenius Kabi investiert in steirische Standorte

1500 Beschäftigte

„Dass wir ein breites Betätigungsfeld haben und nicht nur von einigen Kunden und Produkten abhängig sind, hilft Fresenius Kabi und damit können wir auch weiterhin vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken“, so Österreich-Geschäftsführer Heinz Riesner. Neben dem Werk in Graz-Puntigam und dem Verpackungs- und Logistikcenter in Werndorf betreibt Fresenius Kabi auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Grambach (in der Nähe von Graz) sowie einen auf die Herstellung von Wirkstoffen und Lactulose spezialisierten Produktions- und Vertriebsstandort in Linz. Derzeit sind für das Unternehmen rund 1.500 Beschäftigte tätig - über 900 im Werk in Graz.